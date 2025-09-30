صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین منشیات فروشوں کو 27سال قید،5لاکھ 80ہزار جرمانہ

  • اسلام آباد
تین منشیات فروشوں کو 27سال قید،5لاکھ 80ہزار جرمانہ

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی کی مقامی عدالتوں نے منشیات فروشی کے تین مقدمات میں مجرمان کو مجموعی طور پر 27سال قید اور 5لاکھ 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی۔

فیصلوں کے مطابق مجرم بادشاہ رحمان کو 9 سال قید اور 4لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، ملزم کے خلاف مقدمہ تھانہ آر اے بازار میں درج ہوا تھا۔مجرم طارق محمود کو 9سال قید اور 1لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا۔اس کے خلاف مقدمہ تھانہ دھمیال میں درج کیا گیا تھا جبکہ مجرم واجد حسین کو 9سال قید اور 80ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ناقص حکمت عملی، ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم متاثر

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں 12 ہزار سے زائد نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ

وزیراعلیٰ کا دورہ ، زرعی یونیورسٹی کے باہر استقبالیہ کیمپ لگایا گیا

زرعی یونیورسٹی میں یوم خوراک کا ضیاع اور نقصانات پر واک

ورلڈ ہارٹ ڈے ، کمالیہ میں فوڈ اتھارٹی کے زیرِاہتمام آگاہی واک

جڑانوالہ:اے سی کی ہدایت پر ہسپتال روڈ کی تعمیرشروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس