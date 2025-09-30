تین منشیات فروشوں کو 27سال قید،5لاکھ 80ہزار جرمانہ
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی کی مقامی عدالتوں نے منشیات فروشی کے تین مقدمات میں مجرمان کو مجموعی طور پر 27سال قید اور 5لاکھ 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی۔
فیصلوں کے مطابق مجرم بادشاہ رحمان کو 9 سال قید اور 4لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، ملزم کے خلاف مقدمہ تھانہ آر اے بازار میں درج ہوا تھا۔مجرم طارق محمود کو 9سال قید اور 1لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا۔اس کے خلاف مقدمہ تھانہ دھمیال میں درج کیا گیا تھا جبکہ مجرم واجد حسین کو 9سال قید اور 80ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔