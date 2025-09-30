10اکتوبر تک ٹیکس ادا نہ ہونیوالی گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ
اسلام آباد (آئی این پی )محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے اسلام آباد میں رجسٹرڈ ان تمام گاڑیو ں کی رجسٹریشن 10اکتوبر تک منسوخ کرنے کا اعلان کردیا جن کے ٹیکس ادا نہیں کئے گئے۔
محکمہ ایکسائز اینڈٹیکسیشن کے مطابق 30جون 2025 تک جن مالکان کے ٹیکس بقایا تھے ، انہیں ریڈ نوٹس جاری کئے گئے ہیں، ان کی رجسٹریشن پہلے ہی معطل کی جا چکی ہے اس لئے اگر مقررہ تاریخ تک واجبات ادا نہ کئے گئے تو ان کی گاڑیوں کی رجسٹریشن مستقل طور پر منسوخ کر دی جائے گی۔محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے مطابق رجسٹریشن کی بحالی صرف واجبات اور بھاری جرمانے کی ادائیگی کے بعد ہی ممکن ہوگی، ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے خصوصی کا ؤ نٹر قائم کیے گئے ہیں۔