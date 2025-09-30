صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملو ث دو اشتہاریوں سمیت 6افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث دو اشتہاری مجر موں سمیت چھ جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور غیر قانونی پیٹرول فیلنگ کے آلات برآمد کر لئے گئے۔۔۔

ملزمان کے خلاف مقدما ت درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔ آبپارہ ، گولڑہ اور کورال پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1210 گرام چرس ،646 آئس ، 08 بوتل شراب اور غیر قانونی پیٹرول فیلنگ کے آلات برآمد کرلئے ، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 2 اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔

 

