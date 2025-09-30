اکادمی ادبیات کے زیر اہتمام سکردو میں دو روزہ کانفرنس شروع
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی دو روزہ کانفرنس بعنوان ادبیاتِ گلگت بلتستان معاصر تناظر کا افتتاحی اجلاس سکردو میں ہوا۔
کانفرنس کی صدارت ممتاز تاریخ دان، محقق، نقاد اور دانش ور یوسف حسین آبادی نے کی۔ مہمانانِ خصوصی سید امجد زیدی،صوبائی وزیر تعمیرات اور گلگت بلتستان کے قائد حزب اختلاف کاظم میثم تھے جب کہ نظامت کے فرائض قاسم نسیم اور کوثر پروین نے انجام د یئے ۔ڈاکٹر نجیبہ عارف نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہاکہ گلگت بلتستان ایک کثیر لسانی خطہ ہے اور یہاں کی زبانیں ہماری ثقافتی ورثے کی نشانی ہیں۔