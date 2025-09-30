موبائل پولیس خدمت مرکز ہفتہ واری شیڈول جاری
راولپنڈی(این این آئی) انچارج ٹریفک لائسنسنگ برانچ انسپکٹر امتیاز احمد نے دور درا ز سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو انکی دہلیز پرلائسنسنگ سے متعلقہ سہولیات کی فراہمی کیلئے موبائل خدمت مرکز کا ہفتہ واری شیڈول جاری کر دیا۔۔۔
پولیس موبائل خدمت آج ڈسپنسری گراؤنڈ ٹینچ بھاٹہ، جمعرات کو دھمالی چوک کلر سیداں،جمعہ کو جھاورہ پکٹ دھمیال روڈ، ہفتہ کوواہ کینٹ جبکہ اتوار کو خصوصی رکشہ ٹیسٹ کے حوالے سے اولڈ واران ڈپو صدر میں اپنے فرائض سر انجام دے گی۔ موبائل پولیس خدمت صبح9بجے سے شام5بجے تک مقررہ پوائنٹس پر موجود ہو گی۔