ہمایوں خان سے پی پی رہنمائوں کی ملاقات ،سیاسی صورتحال پر گفتگو

  • اسلام آباد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان سے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی ۔ملاقات میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی امتیاز شاگئی، ممبر صوبائی کونسل شکیل بابر ایڈووکیٹ ، یحییٰ خان ، دلنواز بھی موجود تھے۔

موجودہ سیاسی صورتحال، آئندہ سیاسی حکمت عملی، اور تنظیمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمایوں خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے فروغ، آئین کی بالادستی، اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے کردار کو مزید مؤثر انداز میں جاری رکھے گی۔ 

 

