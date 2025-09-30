صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی پر 9دکانیں سیل، 8دکاندار گرفتار ،جرمانے

  • اسلام آباد
گرانفروشی پر 9دکانیں سیل، 8دکاندار گرفتار ،جرمانے

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمیٰ بٹ نے پیرا فورس اور ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ متعدد دکانوں پر چھاپے مارے ،ٹاؤن شپ اور گردونواح میں گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار جبکہ متعدد کو جرمانے عائد کیے گئے۔

 سلمیٰ بٹ کا کہنا تھا کہ سیلاب کی آڑ میں مہنگی سبزیاں نہیں بیچنے دی جائینگی،عام مارکیٹ میں اشیا کی قلت کا بہانہ اور مہنگائی کرنیوالے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، دیگر علاقوں سمیت افغانستان اور ایران سے اشیا کی بروقت رسد یقینی بنائی گئی ہے ،آلو، پیاز، ٹماٹر سمیت بنیادی سبزیوں کے نرخوں میں گزشتہ برسوں کی نسبت واضح کمی ہے ۔، سلمیٰ بٹ نے واضح کیا کہ سیلابی اضلاع میں آلو، پیاز، بینگن اور ٹماٹر کی کوئی فصل نہیں تھی، دھوکہ اور فریب نہیں چلنے دینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ کیلئے وزیراعلیٰ کا9ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج،30کلو میٹر سیوریج لائن بھی شامل

ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ:سٹور مالکان بلیک میں فروخت کرنے لگے

پولیو کے خاتمہ کیلئے مشترکہ جد و جہد کرنا ہو گی:عبد الرزاق

گجرات :کھانے پینے کے مراکز اور ڈیری یونٹس کو جرمانے

اساتذہ معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیاد کے معمار:عفت سجاد

گیپکو ہائوسنگ فا ئو نڈیشن کے متاثرین کا احتجاج اور دھرنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس