آر ڈی اے کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) آر ڈی اے کی ٹیم سیلاب متاثرین کی معاونت کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ متاثرہ خاندانوں کی فوری مدد کے لیے امدادی سامان پر مشتمل کھیپ پی ڈی ایم اے لاہور روانہ کی۔
امدادی سامان میں 300 بوتلیں صاف پینے کے پانی کی، 125 خشک راشن بیگز، 50 کارٹن خشک دودھ اور ضروری ادویات شامل تھیں۔ ڈی جی آر ڈی اے نے مزید سامان کی تیاری اور متاثرہ علاقوں تک بروقت ترسیل کے لیے آر ڈی اے افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری اداروں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ حالیہ سیلاب سے متاثرہ عوام کو زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کریں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ کھانے پینے کی اشیاء، صاف پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی بروقت تیاری اور ترسیل یقینی بنائی جائے ۔