راغب نعیمی سے سجادہ نشین پیر سعد الرحمان کی ملاقات

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سعد الرحمان نقشبندی مجددی نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی سے ملاقات کی۔

انہوں نے کونسل کے حالیہ جراتمندانہ فیصلے کی بھرپور تائید اور حمایت کا اعلان کیا جس میں مرزا جہلمی کے خلاف توہینِ رسالت ﷺ، توہینِ قرآن اور فساد فی الارض سے متعلق قانونی کارروائی کی سفارشات کی گئیں تھیں۔ ایسے فیصلے معاشرے کو فتنہ و فساد سے بچانے اور نوجوان نسل کو دینِ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے جوڑنے میں سنگِ میل ثابت ہوں گے ۔ 

آج کا اخبار

