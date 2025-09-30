صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم عمری کی شادی لڑکیوں کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی، کمیشن برائے وقار نسواں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قومی کمیشن برائے وقار نسواں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں 15 سالہ لڑکی کی شادی کو سنِ بلوغت کی بنیاد پر درست قرار دیا گیا۔

 کم عمری کی شادی لڑکیوں کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور صنفی تشدد کی ایک شکل ہے جو غربت، ناخواندگی اور صحت کے مسائل کو بڑھاتی ہے ۔ نوعمر بچیوں کی شادی شدید جسمانی و نفسیاتی خطرات کا باعث بنتی ہے ،پاکستان آئین اور بین الاقوامی معاہدوں کے تحت کم عمری کی شادی کے خاتمے اور لڑکیوں کے تحفظ کا پابند ہے ۔ 

 

