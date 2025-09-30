صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کا دورہ مسائل کے حل کیلئے سنگ میل ہو گا ،طاہرہ اورنگزیب

  • اسلام آباد
مریم نواز کا دورہ مسائل کے حل کیلئے سنگ میل ہو گا ،طاہرہ اورنگزیب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)چیئرمین وزیراعلیٰ پنجا ب انسپکشن ٹیم و ایم پی اے راجہ حنیف کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی متوقع راولپنڈ ی آمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔

 رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئیں ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوامی خدمت اور عملی اقدامات کا دوسرا نام ہیں، اُن کی راولپنڈی آمد عوام کے مسائل کے حل کے لیے سنگِ میل ثابت ہوگی۔ راجہ حنیف نے کہا کہ مریم نواز شریف نے عوامی خدمت اور ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں جس رفتار سے اقدامات شروع کیے ہیں وہ نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ راولپنڈی کے عوام اُن کے ہر اقدام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلی ٰ کا پرتپاک استقبال کرنے کا اعلان کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

47پل پر قائم نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ مدت کے بعد کارروائی کا حکم

انسدادِ پولیو مہم راؤنڈ 13 سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس