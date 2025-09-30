مریم نواز کا دورہ مسائل کے حل کیلئے سنگ میل ہو گا ،طاہرہ اورنگزیب
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)چیئرمین وزیراعلیٰ پنجا ب انسپکشن ٹیم و ایم پی اے راجہ حنیف کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی متوقع راولپنڈ ی آمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔
رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئیں ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوامی خدمت اور عملی اقدامات کا دوسرا نام ہیں، اُن کی راولپنڈی آمد عوام کے مسائل کے حل کے لیے سنگِ میل ثابت ہوگی۔ راجہ حنیف نے کہا کہ مریم نواز شریف نے عوامی خدمت اور ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں جس رفتار سے اقدامات شروع کیے ہیں وہ نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ راولپنڈی کے عوام اُن کے ہر اقدام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلی ٰ کا پرتپاک استقبال کرنے کا اعلان کیا گیا ۔