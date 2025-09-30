صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارہ کہو ،منشیات فروشوں کے ڈیرے ،پولیس خاموش تماشائی

  • اسلام آباد
بہارہ کہو ،منشیات فروشوں کے ڈیرے ،پولیس خاموش تماشائی

بہارہ کہو( نمائندہ دنیا ) علاقہ بہارہ کہو میں منشیات فروشوں کا راج،سر عام فروخت جاری دو تھانے ہونے کے باوجود منشیات فروشوں کو لگام نہ ڈالی جا سکی،پولیس کارروائی صرف منشیات نوشوں تک محدود ،منشیات فروشوں نے درجنوں گھر اجاڑ دئیے ، کئی نوجوان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

 اٹھال سترہ میل ڈہوک بدام، نئی آ بادی،شاہ پور،سیری چوک، ڈھوک جیلانی،نین سکھ و دیگر علاقوں میں سر عام منشیات کی فروخت جاری ہے ۔ پولیس رسمی کارروائی کر کے صرف منشیات نوشوں کو گرفتار کرتی اور اکثر کو مبینہ طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ اس کے بر عکس جو اصل منشیات فروش ہیں جن کے نیٹ ورک ہر جگہ پھیلے ہیں ان کے خلاف پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ،عوام علاقہ نے پولیس کے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گرینڈ آپریشن کیا جائے اور ان علاقوں سے منشیات فروشوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے ۔

 

