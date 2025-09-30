صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظہر اقبال کی یاد میں تعزیتی ریفرنس ،زبردست خراج عقیدت

  اسلام آباد
اسلام آباد ( خصوصی نیوز رپورٹر)نیشنل پریس کلب اسلام آباد اورپاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس ورکرز کے باہمی اشتراک سے سینئر صحافی اور آر آئی یو جے ورکرز کے مرحوم صدر مظہر اقبال کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 تقریب میں جڑواں شہروں کے صحافیوں، مرحوم کے عزیز و اقارب اور دوست احباب نے کثیر تعداد میں شرکت کی،تقریب کی نظامت کے فرائض آر آئی یو جے کے سیکرٹری حمید اللہ عابد نے انجام دئیے ۔ پی ایف یو جے برنا کے صدر افضل بٹ، نیئر علی، ڈاکٹر سعدیہ کمال، حاجی نواز رضا، صدیق انظر، جاوید ملک اور دیگر مقررین نے مرحوم کو بھرپور خراجِ عقیدت پیش کیا۔مقررین کا کہنا تھا کہ مظہر اقبال نے ساری زندگی آزادی اظہار رائے اور کارکنان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی انتھک محنت اور جرآت مندانہ کردار کوہمیشہ یاد رکھا جائے گا، مقررین نے کہا کہ آج تمام صحافتی تنظیموں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا مظہر اقبال کی آرزو کی تکمیل ہے ، جس سے ان کی روح کو سکون ملے گا،تقریب میں مرحوم کے صاحبزادے نعمان مظہر اور بہو زویا نعمان نے بھی شرکت کی اور اپنے والد محترم کی یادیں بیان کیں، جنہیں سن کر شرکاء نم دیدہ ہو گئے ۔پروگرام کے آخر میں صحافی شبیر عثمانی نے مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے دعا کرائی۔

 

