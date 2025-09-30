پاکستان اور ملائیشیا کا ٹیکنالوجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ سے ملائیشین ہائی کمشنر نے ملاقات کی، ملاقات میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔۔۔
پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان نئی تجارتی راہیں تلاش کرنے پر گفتگو ہوئی،انٹرن شپ اور سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی، ملائیشین ہائی کمشنر نے کہا پاکستان کے نوجوانوں میں بہترین ڈیجیٹل مہارتیں موجود ہیں،پاک۔ملائیشیا تعلقات باہمی تعاون سے مضبوط ہوں گے ۔