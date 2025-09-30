صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور ملائیشیا کا ٹیکنالوجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

  • اسلام آباد
پاکستان اور ملائیشیا کا ٹیکنالوجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ سے ملائیشین ہائی کمشنر نے ملاقات کی، ملاقات میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔۔۔

 پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان نئی تجارتی راہیں تلاش کرنے پر گفتگو ہوئی،انٹرن شپ اور سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی، ملائیشین ہائی کمشنر نے کہا پاکستان کے نوجوانوں میں بہترین ڈیجیٹل مہارتیں موجود ہیں،پاک۔ملائیشیا تعلقات باہمی تعاون سے مضبوط ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس