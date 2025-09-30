ڈینگی کے وار جاری ،راولپنڈی میں 16نئے کیس رپورٹ
راولپنڈی (این این آئی)راولپنڈی میں ڈینگی کے تابڑتوٹ حملے جاری ہیں جس میں مزید 16 نئے کیسز کا اضافہ ہوگیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں ڈینگی کے رواں سال 10511 کی سکریننگ کی گئی۔۔۔
جس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 16نئے کیسسز رپورٹ ہوئے ہیں ۔رواں سیزن میں راولپنڈی کے مختلف ہسپتالوں میں 59 مریض داخل ہوئے ہیں۔ ابتک راولپنڈی میں گھروں کی جانچ پڑتال کی تعداد 53 لاکھ 13 ہزار 390 تک پہنچ گئی ہے ۔محکمہ ہیلتھ راولپنڈی کے مطابق 1 لاکھ 57 ہزار 18 گھر میں ڈینگی لاروا کی موجودگی مثبت آئی ہے ۔ محکمہ ہیلتھ راولپنڈی کے مطابق 1799 مقامات سیل، 3396 چالان اور ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔