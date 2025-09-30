صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پناہ کے زیر اہتمام ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر آگاہی واک

  • اسلام آباد
پناہ کے زیر اہتمام ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر آگاہی واک

راولپنڈی(نامہ نگار)پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن (پناہ) نے ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر راولپنڈی پریس کلب کے سامنے آگاہی واک کا اہتمام کیا۔

واک میں پناہ کے اراکین، سول سوسائٹی کے نمائندگان، طلباء، اساتذہ، صحت کے ماہرین اور میڈیا کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے دل کی صحت کے پیغام پر مبنی پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے ۔واک سے خطاب کرتے ہوئے صدر پناہ میجر جنرل (ر) مسعود الرحمن کیانی نے دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے طرزِ زندگی میں تبدیلی پر زور دیا۔ عوام کو تلقین کی کہ وہ باقاعدہ ورزش کو معمول بنائیں، غیر صحت مند غذا سے پرہیز کریں۔ ، ثناء اللہ گھمن نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پناہ پاکستانی عوام کو امراضِ قلب سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی 

 

