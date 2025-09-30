ڈینگی کی روک تھام ،غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،شازیہ رضوان
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ڈی سی آفس راولپنڈ ی میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے اجلاس ہوا جس کی صدارت پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجا ب شازیہ رضوان نے کی۔
اجلاس میں رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، اراکین پنجاب اسمبلی زیب النساء اعوان، ملک منصور، عاصمہ عباسی سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران ڈینگی کی موجودہ صورتحال، جاری انسداد ڈینگی اقدامات اور آئندہ حکمتِ عملی پر غور و خوض کیا گیا۔ شازیہ رضوان نے کہا کہ ڈینگی کے تدارک کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ محکموں کو سختی سے ہدایت کی کہ ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے علیحدہ وارڈز، ادویات اور طبی عملے کی حاضری یقینی بنائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ تمام سرکاری و نجی اداروں میں ڈینگی سرویلنس ٹیمیں سرگرم ہیں۔ قبرستانوں، نرسریوں، تعلیمی اداروں، مارکیٹوں اور رہائشی علاقوں میں باقاعدہ سپرے اور لاروے کی تلفی کے اقدامات جاری ہیں۔شازیہ رضوان نے عوامی آگاہی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ عوام کا تعاون بھی ناگزیر ہے ۔ شہری گھروں اور گلی محلوں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور پانی جمع نہ ہونے دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی مہم میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، غفلت برتنے والے افسران اور عملے کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بعد ازاں شازیہ رضوان نے پیر ودھائی، یونین کونسل نمبر 7 میں خواتین کی ممبرشپ مہم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ (ن) عوام کی خدمت اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضامن جماعت ہے ۔ اور عوامی مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ۔