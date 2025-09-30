چیئرمین بی آئی ایس پی کا دیر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ،امدادی اشیا تقسیم
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)چیئر پرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے پیپلزپارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کے ہمراہ بونیر کے سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور طوفانی بارشوں سے انتہائی متاثرہ علاقوں کو دورہ کیا۔
سید علی شاہ باچہ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ متاثرین کی امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ۔متاثرین میں اشیاء ضروریہ بھی تقسیم کیں۔ بعدازاں میڈیا سے گفتگو میں میں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔