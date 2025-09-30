صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین بی آئی ایس پی کا دیر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ،امدادی اشیا تقسیم

  • اسلام آباد
چیئرمین بی آئی ایس پی کا دیر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ،امدادی اشیا تقسیم

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)چیئر پرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے پیپلزپارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کے ہمراہ بونیر کے سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور طوفانی بارشوں سے انتہائی متاثرہ علاقوں کو دورہ کیا۔

سید علی شاہ باچہ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ متاثرین کی امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ۔متاثرین میں اشیاء ضروریہ بھی تقسیم کیں۔ بعدازاں میڈیا سے گفتگو میں میں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس