عمر ڈرائیورز کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کا حکم
راولپنڈی(این این آئی) چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی نے کم عمر ڈرائیورز کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کا حکم دے دیا ، کم عمر ڈرائیونگ پر چالان کیساتھ موٹر سائیکل و گاڑی کو بھی تھانہ میں بند کیا جائے گا۔
اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی فرحان اسلم نے کہا کہ ضلع بھر میں کم عمرو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائیوں کا آغازکیا جا رہا ہے ، کمر عمر ڈرائیونگ پر چالان کیساتھ موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ کو تھانہ میں بھی بند کیا جائے گا اور والدین سے تحریری طورپر بیان لینے کے بعد انھیں گاڑی و موٹر سائیکل واپس کی جائے گی جبکہ دوبارہ غلطی پر والدین کیخلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔