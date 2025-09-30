صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کا کل دورہ مری ،نواز شریف کارڈیک سنٹر کا افتتاح کرینگی

  • اسلام آباد
مری ( نمائندہ دنیا)وزیراعلی پنجاب مریم نواز کی ساملی سینی ٹوریم ہسپتال میں نوازشریف کارڈ یک سنٹر کے افتتاح کے لئے کل متوقع آمداور افتتاح کے پیش نظر گزشتہ ایک سال سے کھنڈرات میں تبدیل بانسرہ گلی تاسنی بینک جی ٹی روڈ کی قسمت بھی جاگ اٹھی ،گزشتہ روز ہنگامی بنیادوں پرروڈکی تعمیر کاآغازکیاگیا۔۔۔

جس کیلئے روڈکوعارضی طور پر بند کردیا گیا جس سے عوام اورمسافروں کومشکلات کاسامنا ، دوسری جانب ڈپٹی کمشنر مری ظہیر عباس شیرازی نے اپنے عملے کے ہمراہ جی ٹی روڈ سے ساملی سینی ٹوریم ہسپتال مری کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جی ٹی روڈ پر جاری ترقیاتی منصوبوں، سڑک کی حالت، وال چاکنگ اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام کام مقررہ وقت میں اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو سہولیات میسر آ سکیں بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ساملی سینی ٹوریم ہسپتال کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں، صفائی ستھرائی، اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ 

 

