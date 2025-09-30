ترکمانستان کے یوم آزادی کی 34ویں سالگرہ، گالف ٹورنامنٹ
اسلام آباد(دنیار پورٹ )گالف سٹی مری ایکسپریس وے میں ترکمانستان کے یومِ آزادی کی 34ویں سالگرہ کے موقع پر ترکمانستان کے سفارتخا نے کے زیرِ اہتمام گالف ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عمران غزنوی نے مہمان کیٹیگری میں فرسٹ پرائز گراس اپنے نام کیا۔
اس مقابلے میں سفارتی کور کے اراکین سمیت پاکستان کے سرکاری و نجی شعبے کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ نہ صرف ایک کھیلوں کا ایونٹ تھا بلکہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے ، باہمی خیر سگالی کو فروغ دینے اور ترکمانستان کی آزادی کے سفر کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع بھی ثابت ہوا۔ شرکاء نے ترکمانستان کے سفارتخانے کی جانب سے یادگار ایونٹ کو سراہا، سفارتکاروں، پالیسی سازوں اور بزنس رہنماؤں کو دوستانہ اور غیر رسمی ماحول میں ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کیا۔ شرکا نے عمران غزنوی کو مبارکباد دی ، ترکمانستان کے سفیر اور ڈین آف ڈپلومیٹک کور، ایکسلینسی آتاہ جان موولاموف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس طرح کی سرگرمیاں مستقبل میں بھی جاری رکھی جائیں گی تاکہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان دوستی، تعاون اور عوامی روابط مزید مستحکم ہوں۔