بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز
اسلام آباد (دنیارپورٹ )بینک آف خیبر نے کوئک پے کے ساتھ شراکت داری میں پوائنٹ آف سیل (POS) ایکوائرنگ سروسز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اقدام بینک کے ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔۔۔
جو پاکستان میں جدید پیمنٹس انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کرتا ہے ۔ افتتاحی تقریب میں ایم ڈی اور سی ای او بینک حسن رضا اور کوئک پے کے منیجنگ ڈائریکٹر ارباب علی خان سمیت دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس شراکت داری کے تحت بینک آف خیبر اپنے مرچنٹس نیٹ ورک کو جدید POS سہولیات فراہم کرے گا جس سے ڈپازٹس میں اضافہ، فیس پر مبنی آمدنی میں وسعت اور مارکیٹ میں مزید رسائی حاصل ہوگی۔