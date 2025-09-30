صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز

  • اسلام آباد
بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز

اسلام آباد (دنیارپورٹ )بینک آف خیبر نے کوئک پے کے ساتھ شراکت داری میں پوائنٹ آف سیل (POS) ایکوائرنگ سروسز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اقدام بینک کے ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔۔۔

 جو پاکستان میں جدید پیمنٹس انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کرتا ہے ۔ افتتاحی تقریب میں ایم ڈی اور سی ای او بینک حسن رضا اور کوئک پے کے منیجنگ ڈائریکٹر ارباب علی خان سمیت دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس شراکت داری کے تحت بینک آف خیبر اپنے مرچنٹس نیٹ ورک کو جدید POS سہولیات فراہم کرے گا جس سے ڈپازٹس میں اضافہ، فیس پر مبنی آمدنی میں وسعت اور مارکیٹ میں مزید رسائی حاصل ہوگی۔

 

