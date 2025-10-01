موبی لنک بینک اور ٹی پی ایل لائف کا سیلاب متاثرین کیلئے میڈیکل کیمپ
اسلام آباد (دنیار پورٹ) موبی لنک بینک نے ڈیجیٹل انشورنس کمپنی، ٹی پی ایل لائف کے اشتراک سے پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی امداد فراہم کرنے کیلئے مشترکہ اقدام کے تحت میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا ہے۔۔۔
اس سلسلے میں پاکپتن، سیالکوٹ اور منچن آباد (بہاولنگر) میں میڈیکل کیمپس لگائے گئے تاکہ ان افراد کوبنیادی طبی سہولیات فراہم کی جاسکیں جن کی صحت کی سہولتیں حالیہ سیلاب کے باعث تباہ یا نا قابلِ رسائی ہو گئی تھیں۔ یہ اقدام دونوں اداروں کی کاروباری سماجی ذمہ داری اور بروقت انسانی ہمدردی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔