قتل مقدمہ میں مفرور اشتہاری انٹرپول کے ذریعے گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس تھانہ سہالہ ٹیم اور ہومی سائیڈ یونٹ نے قتل کے مقدمہ میں مفرور اشتہاری مجرم کو انٹر پول کے ذریعے گرفتار کر لیا، مزید تفتیش جاری ہے۔۔۔
گرفتار مجرم نے سال 2010میں سہالہ پولیس کالج کے انسپکٹر راجہ ظہور کو اسلحہ آتشین سے فائرنگ کرکے قتل کیا تھا اور وقوعہ کے بعد بیرونِ ملک فرار ہوگیا تھا، پولیس ٹیم نے جدید سائنسی و تکنیکی وسائل کے استعمال سمیت مقدمہ کی مؤثر تفتیش کرتے ہوئے اشتہاری مجرم ناصر محمود کو بیرون ملک سے ڈی پورٹ کروا کے گرفتار کیا، ڈی آئی جی اسلام آ باد محمد جواد طارق نے کہا کہ جرائم، تشدد اور قتل کے واقعات کے انسداد کیلئے اسلام آباد پولیس بلاتفریق کارروائیاں عمل میں لارہی ہے۔ ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے قرار واقعی سزا دلوا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔