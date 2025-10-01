علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ترجمے کے عالمی دن کے موقع تقریب، سیمینار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ترجمے کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں انسائیکلو پیڈیا آف ٹرانسلیشن سٹڈیز کی رونمائی کی گئی جسے مقررین نے ترجمے کے علم اور ادبی ترقی میں ایک اہم سنگِ میل قرار دیا۔۔۔
اس موقع پر ایک سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینیٹیز، پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر نے انسائیکلوپیڈیا کی اشاعت کو سینٹر کی ایک شاندار کامیابی اور علمی سنگِ میل قرار دیا۔