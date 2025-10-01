میٹرک امتحانات، جعلی امیدوار پکڑا گیا، موقع پر گرفتار، مقدمہ
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی عدنان خان اور کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر اعوان نے میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات 2025کے سلسلے میں مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔۔۔
امتحانی مرکز گورنمنٹ ہائی سکول ڈی اے وی کالج روڈ میں مہر علی رول نمبر 212945کی جگہ اویس فاروق دورانِ چیکنگ پیپر دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جس کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے موقع پر گرفتار کروا کر ایف آئی آرکا اندراج کر دیا گیا۔ چیئرمین بورڈ نے کہا کہ نقل یا دھوکہ دہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شفاف اور منصفانہ امتحانی نظام کیلئے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ امتحانی عملہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ فرائض سرانجام دے رہا ہے۔