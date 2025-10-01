5منشیات سپلائرز کو 45سال قید، 4لاکھ جرمانے کی سزائیں
راولپنڈی (خبرنگار) پانچ منشیات سپلائرز کو مجموعی طور پر 45سال قید اور 4لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنا دی گئی۔ مجرم اشہان علی کو 9سال قید اور 80ہزار روپے جرمانہ۔۔۔
مجرم سے 1کلو 200گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ صدر واہ پولیس نے دسمبر 2023میں گرفتار کیا تھا، مجرم کاشف نوید کو 9سال قید اور 8ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم سے 1کلو 800گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ صدر واہ پولیس نے مئی 2025میں گرفتار کیا تھا، مجرم رفیق خان کو 9سال قید اور 8ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔مجرم سے 1کلو 260گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ صدر واہ پولیس نے فروری 2024میں گرفتار کیا تھا، مجرم زاہد محمود کو 9سال قید اور 8ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم سے 1کلو 650گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ چونترہ پولیس نے مارچ 2025میں گرفتار کیا تھا۔