ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آسان بنایا جائے، آئی جی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی نے شہریوں کو بہتر ین سہولیات کی فراہمی اور سروسز کی مؤثر نگرانی کیلئے اسلام آباد ٹریفک پو لیس ہیڈکوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ کیا۔۔۔

 شہریوں سے براہ راست ملاقات کر کے ان کے مسائل اور تجاویز سنیں، آئی جی اسلام آباد نے عملے کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کا عمل مزید آسان، تیز اور شفاف بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔دورے کے دوران چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے آئی جی اسلام آباد کو مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ کروایا۔ سروسز، پروسیسنگ اور دیگر امور پر بریفنگ دی، انہوں نے اس موقع پر فرینڈز آف پولیس پروگرام کے تحت موجود طلباء و طالبات سے بھی ملاقات کی اور انہیں پولیس اور عوام کے باہمی تعاون کی اہمیت سے آگاہ کیا، آئی جی اسلام آبادنے نوجوانوں کے کردار کو معاشرتی بہتری میں کلیدی قرار دیتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔

 

