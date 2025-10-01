ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آسان بنایا جائے، آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی نے شہریوں کو بہتر ین سہولیات کی فراہمی اور سروسز کی مؤثر نگرانی کیلئے اسلام آباد ٹریفک پو لیس ہیڈکوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ کیا۔۔۔
شہریوں سے براہ راست ملاقات کر کے ان کے مسائل اور تجاویز سنیں، آئی جی اسلام آباد نے عملے کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کا عمل مزید آسان، تیز اور شفاف بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔دورے کے دوران چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے آئی جی اسلام آباد کو مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ کروایا۔ سروسز، پروسیسنگ اور دیگر امور پر بریفنگ دی، انہوں نے اس موقع پر فرینڈز آف پولیس پروگرام کے تحت موجود طلباء و طالبات سے بھی ملاقات کی اور انہیں پولیس اور عوام کے باہمی تعاون کی اہمیت سے آگاہ کیا، آئی جی اسلام آبادنے نوجوانوں کے کردار کو معاشرتی بہتری میں کلیدی قرار دیتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔