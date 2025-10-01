صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں پولیو آگاہی پوسٹر مقابلہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں پولیو آگاہی پوسٹر مقابلہ

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس کے زیرِ اہتمام اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر آرٹس اور ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انسداد پولیو کے تعاون سے ’’ہماری نسل:پولیو سے پاک قوم‘‘ کے عنوان سے پوسٹر مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 مقابلہ اقوامِ متحدہ کے پائیدار ترقی کے ہدف نمبر3 ’’صحت مندی اور فلاح و بہبود‘‘ سے ہم آہنگ ایک کاوش تھی، جس کا مقصد نوجوانوں کو صحتِ عامہ کے فروغ اور پولیو جیسے مسائل کے خاتمے میں مثر کردار ادا کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ تقریب کا افتتاح چیئرمین شعبہ انگریزی اور فائن آرٹس راولپنڈی ویمن یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر روح الامین نے کیا جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی ڈاکٹر احسان غنی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر احسان غنی نے کہا کہ پولیو ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کے بارے میں منفی پراپیگنڈہ بے بنیاد ہے۔ 

 

