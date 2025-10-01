صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی بچوں کی بحالی کے متعدد منصوبوں پر کام جاری ،خالد مقبول

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزارت تعلیم خصوصی بچوں کے لیے متعدد پرو جیکٹس پر کام کر رہی ہے۔۔۔

 پاکستان سائن لینگویج کے معیار بندی کے عمل کو سماعت سے محروم شہریوں کی شمولیت کے لیے سنگِ میل قرار دیا ہے ، قومی مشاورت سے خطاب کرتے ہوئے سائن لینگویج محض رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ حقوق، ثقافت اور شناخت کی زبان ہے ۔ معیاری PSL کی عدم موجودگی نے طویل عرصے تک سماعت سے محروم شہریوں کے لیے تعلیم، روزگار، انصاف اور عوامی خدمات تک رسائی کو محدود رکھا ہے ، یہ مشاورت ایک قومی فریم ورک کی بنیاد رکھتی ہے جومتحدہ نصاب کی تیاری اور مترجمین کی تصدیق کو ممکن بنائے گی،اسکولوں، میڈیا اور سرکاری خدمات میں یکساں استعمال کو یقینی بنائے گی، انہوں نے وزارت کی ٹیم، یونیسف اور سماعت سے محروم رہنماؤں کو اس اقدام کو خلوص اور ملکیت کے ساتھ آگے بڑھانے پر سراہا۔ 

 

