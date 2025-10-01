تاجروں کے مسائل حل کے بجائے ٹیکسز ناقابل قبول،کاشف چودھری
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چودھری نے کہا ہے کہ سی ڈی اے کی عدم توجہی کی وجہ سے شہر اسلام آباد کی سبزی و فروٹ منڈی اور مارکیٹیں مسائل کا شکار ہیں۔۔۔
سیوریج کے ناقص نظام، گندگی، خراب سٹریٹ لائٹس اور رابطہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے تاجر شدید پریشانی سے دوچار ہیں، شہر اسلام آباد کے ادارے ان مسائل کے حل کے بجائے تاجروں کو مختلف قسم کے ٹیکسز کے نام پہ آئے روز تنگ کرتے ہیں جسے ہرگز برداشت نہیں کیا جاسکتا، ہم نے ہمیشہ تاجروں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور آئندہ بھی تاجر کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، وہ گزشتہ روز انجمن تاجران فوڈز گرین مارکیٹ سبزی منڈی آئی الیون اسلام آباد کے سرپرست اعلی حاجی آفتاب عباسی، اشفاق عباسی، شیخ کامران، چیئرمین میاں عتیق الرحمن و دیگر کابینہ کو وفد کے ہمراہ کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی تاجر دوست سکیم کے نام پر اور کبھی دیگر بہانوں سے تاجروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاہم تاجروں کے اتفاق و اتحادنے ہمیشہ تاجر دشمن پالیسیوں کو ناکام بنایا اور آئندہ بھی تاجر دشمن پالیسیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔