ڈینگی کی روک تھام کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں،وزیر صحت

  • اسلام آباد
ڈینگی کی روک تھام کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں،وزیر صحت

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال کی صدارت میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وفاقی، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈی جی ہیلتھ نے اجلاس میں شرکت کی۔۔۔

 اجلاس میں اسلام آباد اور دیگر متاثرہ علاقوں میں ڈینگی کے پھیلاؤ، کیسز کی موجودہ تعداد جاری اقدامات پر بریفنگ دی گئی، مصطفی کمال نے کہا کہ انسدادِ ڈینگی مہمات کو مزید مؤثر بنایا جائے، ہسپتالوں مر یضوں کیلئے علیحدہ وارڈز مختص کیے جائیں، بھارہ کہو میں ڈینگی انسداد ڈینگی کیلیے سرویلینس کو مزیز موثر بنایا جائے، سپرے ، احتیاطی تدابیر اور عوامی آگاہی مہم کو مزید تیز کیا جائے۔وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال سے جے یو آئی (ف) کے رہنما مولانا عطا الرحمن نے گزشتہ روز ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، صحت کے شعبے میں بہتری، اور ملک میں صحت کی سہولیات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر مصطفی کمال سے چیف ایگزیکٹیو آفیسر آئی پی ایس او ایس نے ملاقات کی اور ایچ پی وی ویکسین سے متعلق عوامی رویوں اور آگاہی بارے بریف کیا۔

 

 

