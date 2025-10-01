بینک آف خیبر، ایک سال میں حصص کی قیمت میں 176فیصد اضافہ
اسلام آباد (دنیار پورٹ) بینک آف خیبر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے مالیاتی شعبے میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔۔۔
گزشتہ ایک سال کے دوران بینک کے حصص کی قیمت میں 176فیصد اضافہ ہوا ہے، صرف 2025میں ہی 118فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی بدولت اسے پاکستان کے سب سے بہترین بینکاری سٹاکس میں شامل کر دیا ہے۔ سرمایہ کاروں، ریگولیٹرز اور سٹیک ہولڈرز کیلئے یہ اضافہ محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک بینک نے مضبوط بنیادوں، منظم حکمتِ عملی اور مستقل مزاجی کے ساتھ پائیدار ترقی کو یقینی بنایا ہے۔