صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینک آف خیبر، ایک سال میں حصص کی قیمت میں 176فیصد اضافہ

  • اسلام آباد
بینک آف خیبر، ایک سال میں حصص کی قیمت میں 176فیصد اضافہ

اسلام آباد (دنیار پورٹ) بینک آف خیبر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے مالیاتی شعبے میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔۔۔

 گزشتہ ایک سال کے دوران بینک کے حصص کی قیمت میں 176فیصد اضافہ ہوا ہے، صرف 2025میں ہی 118فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی بدولت اسے پاکستان کے سب سے بہترین بینکاری سٹاکس میں شامل کر دیا ہے۔ سرمایہ کاروں، ریگولیٹرز اور سٹیک ہولڈرز کیلئے یہ اضافہ محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک بینک نے مضبوط بنیادوں، منظم حکمتِ عملی اور مستقل مزاجی کے ساتھ پائیدار ترقی کو یقینی بنایا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بورڈ آف ریونیو کے مختلف انیشیٹوز پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ،امن وامان دیگر امو ر کا جائزہ

پنجاب گروپ آف کالجزکے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد

سیلاب سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر :عاصم شیر میکن

فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کی ایک ہفتے کی کارکردگی رپورٹ جاری

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی شہریوں سے ملاقاتیں،مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر