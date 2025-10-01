صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فتنوں کی سرکوبی وقت کی اہم ضرورت،راغب حسین نعیمی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا ہے کہ فتنوں کی سرکوبی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلانے والے عناصرکے آگے بند باندھنا ہو گا۔۔۔

 ایمان کی حفاظت اور فتنوں سے بچنے کیلئے اکابرین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، فتنوں کی یلغار نے معاشرتی، دینی اور اخلاقی اقدار کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسلام کا پیغام عدل، رواداری اور نظم و ضبط ہے، مگر بدقسمتی سے آج کچھ عناصر سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں منعقدہ ایصال ثواب کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہاکہ کچھ عناصر دین کے نام پر اور اسلامی عنوانات اور شرعی اصطلاحات استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی جدیدیت کے نام پرعقائد کو کھوکھلا اور اعمال کو بیوزن کر رہا ہے، کوئی اکابر و اسلاف سے بیزاری پیدا کر رہا ہے، کوئی قرآنی آیات کی من مانی تشریح کر کے لوگوں کیلئے گمراہی کے اسباب تیار کر رہا ہے۔ 

 

