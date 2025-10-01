صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آئی نظاموں کو محفوظ بنانے کیلئے فریم ورک ضروری،انوشہ رحمن

  • اسلام آباد
اے آئی نظاموں کو محفوظ بنانے کیلئے فریم ورک ضروری،انوشہ رحمن

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹر انوشہ رحمن نے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے مصنوعی ذہانت کے نظم و نسق پر عالمی مکالمہ کے تاریخی آغاز سے خطاب کیا۔۔۔

 سینیٹر انوشہ رحمن نے زور دیا کہ یہ مکالمہ ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر ترقی پذیر ممالک کیلئے علم و استعداد میں موجود خلاء کو پُر کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے، جس کیلئے مخصوص پالیسی رہنمائی، تربیتی پروگراموں اور اوپن ایکسیس وسائل کی فراہمی ضروری ہے۔ ایک جامع عالمی فریم ورک تشکیل دینا ناگزیر ہے جو مصنوعی ذہانت کے نظاموں کو محفوظ، ذمہ دار، قابل اعتماد بنائے اور انہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین اور پائیدار ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ کرے۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت میں مساوی ترقی کیلئے ٹیکنالوجی کے تبادلے، کم لاگت ضروری انفراسٹرکچر کی فراہمی، اور معیاری ڈیٹا تک رسائی کو لازمی قرار دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گو جرانوالہ کا دورہ گجرات کٹھالہ بیوٹیفکیشن سائٹ کا معائنہ

چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

مولانا ظفر علی چوک تا پنڈی بائی پاس سڑک کی تعمیر کا آغاز

سیالکوٹ:سیلاب سے نقصان کے جائزہ کیلئے سروے کا آ غاز

علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب

سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر