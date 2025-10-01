اے آئی نظاموں کو محفوظ بنانے کیلئے فریم ورک ضروری،انوشہ رحمن
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹر انوشہ رحمن نے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے مصنوعی ذہانت کے نظم و نسق پر عالمی مکالمہ کے تاریخی آغاز سے خطاب کیا۔۔۔
سینیٹر انوشہ رحمن نے زور دیا کہ یہ مکالمہ ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر ترقی پذیر ممالک کیلئے علم و استعداد میں موجود خلاء کو پُر کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے، جس کیلئے مخصوص پالیسی رہنمائی، تربیتی پروگراموں اور اوپن ایکسیس وسائل کی فراہمی ضروری ہے۔ ایک جامع عالمی فریم ورک تشکیل دینا ناگزیر ہے جو مصنوعی ذہانت کے نظاموں کو محفوظ، ذمہ دار، قابل اعتماد بنائے اور انہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین اور پائیدار ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ کرے۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت میں مساوی ترقی کیلئے ٹیکنالوجی کے تبادلے، کم لاگت ضروری انفراسٹرکچر کی فراہمی، اور معیاری ڈیٹا تک رسائی کو لازمی قرار دیا۔