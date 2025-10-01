مری کے عوام کو معیاری علاج کی فراہمی ترجیح، سلمان رفیق
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے متوقع دورہ مری کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ مری متحرک ہو گئی، اس حوالے سے خصوصی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔۔۔
اسی سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے ساملی سینٹوریم ہسپتال مری کا دورہ کیا، وفد میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب، بلال یامین ستی سمیت مری کے تمام محکموں کے سربراہان شامل تھے۔ وفد نے ساملی ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں اور سہولیات کا بغور جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر مری نے صوبائی وزیر کو ہسپتال میں جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے ہسپتال کے عملے سے ملاقات کی اور دستیاب سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے مری کے عوام کو معیاری علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی، عوام کو معیاری صحت سہولیات کی فراہمی کیلئے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔