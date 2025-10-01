آٹا، روٹی کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائے جائے، کمشنر
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ہدایت کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹے اور روٹی کی مقررہ سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی قسم کا منافع خوری یا مصنوعی مہنگائی برداشت نہیں کی جائے گی۔۔۔
عوام کی سہولت کیلئے شکایتی ہیلپ لائن فعال ہے، شہری زائد قیمت یا کم وزن روٹی فروخت کرنے والوں کی اطلاع متعلقہ انتظامیہ کو دیں تاکہ فوری کارروائی کی جاسکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر آفس راولپنڈی میں منعقدہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نذارت علی شاہ، ڈائریکٹر فوڈ و دیگر متعلقہ اداروں کے افسران شریک ہوئے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24گھنٹوں میں راولپنڈی ڈویژن میں اوور پرائس فلور کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران راولپنڈی ڈویژن میں اوور پرائس فلور کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مجموعی طور پر 34ہزار 500روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔