صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹا، روٹی کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائے جائے، کمشنر

  • اسلام آباد
آٹا، روٹی کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائے جائے، کمشنر

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ہدایت کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹے اور روٹی کی مقررہ سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی قسم کا منافع خوری یا مصنوعی مہنگائی برداشت نہیں کی جائے گی۔۔۔

 عوام کی سہولت کیلئے شکایتی ہیلپ لائن فعال ہے، شہری زائد قیمت یا کم وزن روٹی فروخت کرنے والوں کی اطلاع متعلقہ انتظامیہ کو دیں تاکہ فوری کارروائی کی جاسکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر آفس راولپنڈی میں منعقدہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نذارت علی شاہ، ڈائریکٹر فوڈ و دیگر متعلقہ اداروں کے افسران شریک ہوئے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24گھنٹوں میں راولپنڈی ڈویژن میں اوور پرائس فلور کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران راولپنڈی ڈویژن میں اوور پرائس فلور کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مجموعی طور پر 34ہزار 500روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیس میکر ز کی قلت پر مریض رُلنے لگےکئی ہفتوں سے علاج کے منتظر

کھیلوں کی جدید سہولتوں کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں:کمشنر

جی سی یو میں ذہنی امراض پر تقریب ، پینل ڈسکشن

دالیں انسانی خوراک کے پروٹین کا بڑا ذریعہ ، ڈاکٹر ندیم اکبر

عالمی یوم امراضِ قلب پر ایف آئی سی میں آگاہی واک

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر