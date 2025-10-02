سنگیں جرائم میں ملو ث 7اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث سات اشتہاری مجرمان سمیت 14 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔
ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلہ میں گولڑہ ، سنگجانی اور تھانہ کورال پولیس نے 7 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2850 گرام چرس، 1900 گرام آئس اور02 عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 7 اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی۔