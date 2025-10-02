صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات ، لڑائی جھگڑے ،فائرنگ میں6افراد جاں بحق

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبر نگار) ٹریفک حادثات ، لڑائی جھگڑے اور فائرنگ کے واقعات میں چھ افراد جاں بحق ہو گئے ۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق چک بیلی روڈ روات کے قریب مسافر وین اور ٹرالی آپس میں تصادم ایک شخص جاں بحق گیارہ افراد زخمی ہوگئے پانچ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔تھانہ راوت کی حدود میں جھگڑے کے دوران بزرگ شخص جاں بحق ہو گیا ، گنجمنڈی کے قریب ڈھوک رتہ میں نالہ لئی سے نعش برآمد ہوئی،آئی جے پی روڈ کچہ سٹاپ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق 1 زخمی، تھانہ روات کی حدود میں بھائی اور بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ مقتول کے بھائی گلبہار خان کی مدعیت میں درج کیا گیا ۔

