سیلاب کو سیاسی نہیں قومی معاملہ سمجھنا چاہئے ،بیرسٹر دانیال
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر ) پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چوہدری نے موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈھلنا اور سیلابی انتظام کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے مسائل کو سیاسی تناظر میں دیکھنے کے بجائے قومی مسئلے کے طور پر پرکھا جانا چاہیے ۔
جنرل (ر) سمریظ سالک، سینیٹر ہدایت اللہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا ۔بیرسٹر دانیال نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں آنے والے سیلاب محض قدرتی آفات نہیں بلکہ ایک نظام کی ناکامی کی علامت ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں بار بار آنے والی تباہی اس بات کی غماز ہے کہ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے ۔ موجودہ صوبائی نظام میں دور دراز علاقوں تک بروقت رسائی ممکن نہیں رہی۔ چترال اور گلگت بلتستان جیسے علاقوں میں ہنگامی امداد کی ترسیل میں درپیش مشکلات نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے ۔