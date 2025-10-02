عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ہدا یت پر سینئر ایڈوائزر احمد فاروق کی سربرا ہی میں کنسلٹنٹ خالد سیال اور انویسٹی گیشن آ فیسر پر مشتمل ٹیم نے رفاہ یونیورسٹی اسلام آ باد کا ایڈووکیسی دورہ کیا۔
اس موقع پر سینئر ایڈوائزر احمد فا روق نے وفاقی محتسب کے کام، طریق کار اور اہم اقدا مات با رے یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کو تفصیلی لیکچر کے دوران بتا یا کہ سرکا ری اداروں کی بد انتظا می ختم کر نے کے لئے وفاقی محتسب کا ادارہ اہم کر دار ادا کر رہا ہے ۔ پاکستان سرکا ری اداروں میں بدانتظا می کے خلا ف قا ئم کردہ سب سے پہلا ادارہ ہے ۔ عوام النا س کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی میں وفاقی محتسب کے کردار اور کا میا بیوں کو دیکھتے ہو ئے بعد ازاں ٹیکس، بینکنگ، انشو رنس، صو بوں اور خوا تین کی ہرا سیت کے خلا ف محتسب کے ادارے قا ئم کئے گئے ۔ انہوں نے بتا یا کہ وفاقی محتسب میں سال 2024ء کے دوران 226,373 شکا یات آئیں جن میں سے 223198 شکا یات کے فیصلے کئے گئے جو کہ نہ صرف پا کستان بلکہ دنیا بھر میں ایک ریکا رڈ ہے ۔