صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب

  • اسلام آباد
عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب

اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ہدا یت پر سینئر ایڈوائزر احمد فاروق کی سربرا ہی میں کنسلٹنٹ خالد سیال اور انویسٹی گیشن آ فیسر پر مشتمل ٹیم نے رفاہ یونیورسٹی اسلام آ باد کا ایڈووکیسی دورہ کیا۔

 اس موقع پر سینئر ایڈوائزر احمد فا روق نے وفاقی محتسب کے کام، طریق کار اور اہم اقدا مات با رے یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کو تفصیلی لیکچر کے دوران بتا یا کہ سرکا ری اداروں کی بد انتظا می ختم کر نے کے لئے وفاقی محتسب کا ادارہ اہم کر دار ادا کر رہا ہے ۔ پاکستان سرکا ری اداروں میں بدانتظا می کے خلا ف قا ئم کردہ سب سے پہلا ادارہ ہے ۔ عوام النا س کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی میں وفاقی محتسب کے کردار اور کا میا بیوں کو دیکھتے ہو ئے بعد ازاں ٹیکس، بینکنگ، انشو رنس، صو بوں اور خوا تین کی ہرا سیت کے خلا ف محتسب کے ادارے قا ئم کئے گئے ۔ انہوں نے بتا یا کہ وفاقی محتسب میں سال 2024ء کے دوران 226,373 شکا یات آئیں جن میں سے 223198 شکا یات کے فیصلے کئے گئے جو کہ نہ صرف پا کستان بلکہ دنیا بھر میں ایک ریکا رڈ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر،سینکڑوں متاثر

ڈی سی آفس وہاڑی میں پیرا فورس کی پریڈ، قومی ترانہ پیش

لودھراں ،سیلاب متاثرین میں 1200 راشن بیگ تقسیم

ڈپٹی کمشنر لبنیٰ نذیر کو پیرا ہیڈ کوارٹر لودھراں میں سلامی 5افسروں نے چارج سنبھال لیا

خانیوال میں ملاوٹ شدہ دودھ دہی کی فروخت عروج پر

ٹریفک حادثات میں دس افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن