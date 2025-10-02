صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی بینک کا وزارت قومی صحت کی کارکردگی پر اظہار اطمینان

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی ، ملاقات میں ایڈیشنل سیکرٹری ،ہیلتھ ڈی جی ہیلتھ نے بھی شرکت کی۔

 پاکستان کے صحت کے شعبے کو درپیش چیلنجز اور ان کے پائیدار حل پر تبادلہ خیال کیا گیا، عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ وزارتِ قومی صحت کی گزشتہ چھ ماہ کی کارکردگی اطمینان بخش ہے ، ڈائریکٹر بینک نے کہا کہ وزارت صحت کے جاری منصوبوں کی بھرپور تائید اور توثیق کرتا ہے ، مصطفی کمال نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں ،صحت کے شعبے میں بہتری کیلئے اصلاحات کی جارہی ہیں، دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے پر عزم ہیں ،مریضوں کا طبی ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کیلئے یونیورسل میڈیکل ریکارڈز کو یقینی بنا رہے ہیں، پاکستان میں 68 فیصد بیماریاں آلودہ پانی کے باعث پیدا ہوتی ہیں ،صاف پانی کی فراہمی سے 68 فی صد بیماریوں سے بچا جاسکتا ہے ، جن کا حل صاف پانی کی فراہمی، عوامی آگاہی، اور مشترکہ کوششوں میں پوشیدہ ہے ، قومی سطح پر مربوط حکمت عملی تشکیل دی جارہی ہے ۔

