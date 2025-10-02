صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ کے سفیر کی وفاقی وزیر عمران شاہ سے ملاقات، سماجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

  • اسلام آباد
اسلام آباد (این این آئی)جمہوریہ ترکیہ کے سفیر برائے پاکستان عرفان نزیروغلو نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے تخفیفِ غربت و سماجی تحفظ، سید عمران احمد شاہ سے ملاقات کی۔

 اس موقع پر دونوں ممالک کے مابین سماجی شعبے ، بالخصوص غربت میں نمایاں کمی اور سماجی تحفظ کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ترک سفیر نے پاکستان اور ترکی کے قریبی دوستانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دفاع اور تجارت کے شعبوں میں کامیاب اشتراک اور ترجیحی تجارتی معاہدہ (پی ٹی اے ) ان تعلقات کو مزید مضبوط بناتا ہے ۔

