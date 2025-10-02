اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)قازقستان کے شہر الماتے میں نیو سلک وے فورم کے تحت ذرائع آمدورفت پر 12 ممالک کے وزرا کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی جس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ رکن ممالک فلائٹس، تجارتی راہداریوں اور زمینی رابطوں میں اضافہ کریں ۔
انہوں نے کہا 23 اور 24 اکتوبر کو اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کے لئے وہ تمام رکن ممالک کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے قازقستان کے نائب صدر اور وزرا کے حالیہ دورہ پاکستان کو سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ باہمی دوروں کے علاوہ یہ فورم بھی ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے ۔ دریں اثنا الماتے میں عبدالعلیم خان اور ترکیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ عبدالقادر یورالوگلو میں ملاقات ہوئی ۔وفاقی وزیر نے ترک ہم منصب کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ۔ انہوں نے کہا ترک کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ۔ دونوں وزرا نے سی پیک اور علاقائی کوریڈورز پر تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔