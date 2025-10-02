صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)قازقستان کے شہر الماتے میں نیو سلک وے فورم کے تحت ذرائع آمدورفت پر 12 ممالک کے وزرا کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی جس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ رکن ممالک فلائٹس، تجارتی راہداریوں اور زمینی رابطوں میں اضافہ کریں ۔

انہوں نے کہا 23 اور 24 اکتوبر کو اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کے لئے وہ تمام رکن ممالک کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے قازقستان کے نائب صدر اور وزرا کے حالیہ دورہ پاکستان کو سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ باہمی دوروں کے علاوہ یہ فورم بھی ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے ۔ دریں اثنا الماتے میں عبدالعلیم خان اور ترکیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ عبدالقادر یورالوگلو میں ملاقات ہوئی ۔وفاقی وزیر نے ترک ہم منصب کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ۔ انہوں نے کہا ترک کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ۔ دونوں وزرا نے سی پیک اور علاقائی کوریڈورز پر تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو اختیارات دے دئیے گئے،میئر

بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 20ہزار روپے چالان ہوگا

جماعت اسلامی کی علما کویکجہتی غزہ مارچ کیلئے دعوت

ریڈ لائن منصوبہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنیکا فیصلہ

ہر شعبے میں چین کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں،گورنر

نیو کراچی ٹاؤن میں 600نئی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن