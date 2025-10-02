صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد ٹریفک پولیس ، لائسنس کے حصول میں 500فیصد اضافہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لائسنس کے حصول میں 500 فیصد اضافہ ہو گیا ہے ،چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا ہے کہ شہریوں نے لائسنس اور لرنر پرمٹ حاصل کرنے کیلئے ٹریفک دفاتر اورخدمت مراکز کا رخ کرلیاہے۔

 اسلام آباد ٹریفک پولیس اس بھرپور اعتماد پر شہریوں کی تہہ دل سے مشکور ہے ، شہریوں کو لائسنس بنوانے کے لئے 7 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے جبکہ شہریوں کو گھر بیٹھے لرنر پرمٹ حاصل کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے ،اسی طرح شہری اسلام آباد پولیس کی ای لرنر ایپ سے اپنا لرنر پرمٹ گھر بیٹھے حاصل کرسکتے ہیں،اسی طرح فیض آباد ہیڈ آفس، ایف سکس سمیت تمام خدمت مراکز اور 13 تھانوں میں لرنر پرمٹ حاصل کرنے کی سہولت موجود ہے ،جبکہ ٹریفک پولیس کی خدمت وینز بھی مختلف علاقوں میں لائسنس کی سہولت فراہم کررہی ہیں۔

 

