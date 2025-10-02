اسلام آباد ٹریفک پولیس ، لائسنس کے حصول میں 500فیصد اضافہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لائسنس کے حصول میں 500 فیصد اضافہ ہو گیا ہے ،چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا ہے کہ شہریوں نے لائسنس اور لرنر پرمٹ حاصل کرنے کیلئے ٹریفک دفاتر اورخدمت مراکز کا رخ کرلیاہے۔
اسلام آباد ٹریفک پولیس اس بھرپور اعتماد پر شہریوں کی تہہ دل سے مشکور ہے ، شہریوں کو لائسنس بنوانے کے لئے 7 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے جبکہ شہریوں کو گھر بیٹھے لرنر پرمٹ حاصل کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے ،اسی طرح شہری اسلام آباد پولیس کی ای لرنر ایپ سے اپنا لرنر پرمٹ گھر بیٹھے حاصل کرسکتے ہیں،اسی طرح فیض آباد ہیڈ آفس، ایف سکس سمیت تمام خدمت مراکز اور 13 تھانوں میں لرنر پرمٹ حاصل کرنے کی سہولت موجود ہے ،جبکہ ٹریفک پولیس کی خدمت وینز بھی مختلف علاقوں میں لائسنس کی سہولت فراہم کررہی ہیں۔