پاکستان سائن لینگویج کے معیار کے قیام کے لیے قومی مشاورت کا انعقاد

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)وزارت تعلیم و پیشہ وارانہ تربیت نے نمل اور یونیسیف پاکستان کے تعاون سے اسلام آباد میں پاکستان سائن لینگویج (پی ایس ایل) کے معیار کے قیام کے لیے قومی مشاورت کا انعقاد کیا۔

اجلاس میں سرکاری اداروں، تعلیمی شعبے ، بہرے افراد کی برادری اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی-تقریب میں میجر جنرل شاہد محمود کیانی ریکٹر نمل، وجیہہ قمر وزیر مملکت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت، کیپٹن آصف اقبال ، شرمیلا رسول ،ا فکے بوٹسمن اور عرفان ممتاز نے شرکت کی۔ 

