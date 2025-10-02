صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں محفلِ میلاد النبیؐ

  • اسلام آباد
راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار )راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ولادتِ باسعادت حضرت محمد مصطفی ٰ ﷺ کے موقع پر محفلِ میلاد النبیؐ منعقد کی گئی۔

تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی طاہرہ مشتاق اور نگران وائس چانسلر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر عنایت اللہ کی بیگم نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے سیرتِ طیبہ ﷺ اور آپؐ کے پیغامِ اخوت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی اتباع ہی امتِ مسلمہ کی بخشش کا واحد ذریعہ ہے ۔ طالبات پر زور دیا کہ وہ اپنی تعلیم کو امانت سمجھیں، تحقیق کو صدقہ جاریہ بنائیں اور کردار میں اخلاص، محبت اور خدمت کو اپنائیں ۔

