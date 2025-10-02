نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا انتہاپسندی بڑھے گی ،ڈپٹی سیکرٹری
اسلام آباد(نامہ نگار)اقوام متحدہ کی آبادیاتی تنظیم نے یہاں وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تعاون اورپالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی کے اشتراک سے نوجوان ترقی اشاریہ یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس 2025متعارف کرایاہے ۔
اس کا مقصد پاکستان میں نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کی پیمائش کے لئے تیار یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس 2026کرنا ہے ۔ ڈپٹی سیکرٹری وزیراعظم ڈاکٹر علی ملک نے پاکستان یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کی فوری ضرورت پر زور دیا ۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی تقریباً 68 تا 70 فیصد آبادی 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے ، اگر اس نوجوان آبادی کی صلاحیت کو موزوں ماحول فراہم کیاجائے تو نوجوان قومی اثاثہ بن سکتے ہیں اگر موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا اور نوجوانوں کی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا تو معاشرتی مسائل، انتہا پسندی اور شدت پسندی جیسے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لئے پرعزم ہے اور انہیں قوم کے مستقبل کی طاقتور قوت کے طور پر دیکھتی ہے ۔