تاریخی مقامات کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے ،سیکرٹری سیاحت
راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار )سیکرٹری سیاحت، آثار قدیمہ اور عجائب گھر پنجاب احسان بھٹہ نے تاریخی مقامات کو ان کی اصل حالت میں بحال کرنے پر زور دیا ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھو کے مقبرے ، گلابی باغ گیٹ وے اور شالیمار گارڈن کے قریب دائی انگہ کے مقبرے کا دورہ کرتے ہوئے کیا۔ مقبرے پر موجود تمام یادگاروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مرمت کرنے کی ہدایت کی۔ گلابی باغ گیٹ وے اور دائی انگہ کے مقبرے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اوپر کی منزل کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پی ایچ اے کے زیر انتظام خوبصورت باغبانی کی تعریف بھی کی۔