صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاریخی مقامات کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے ،سیکرٹری سیاحت

  • اسلام آباد
تاریخی مقامات کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے ،سیکرٹری سیاحت

راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار )سیکرٹری سیاحت، آثار قدیمہ اور عجائب گھر پنجاب احسان بھٹہ نے تاریخی مقامات کو ان کی اصل حالت میں بحال کرنے پر زور دیا ہے ۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھو کے مقبرے ، گلابی باغ گیٹ وے اور شالیمار گارڈن کے قریب دائی انگہ کے مقبرے کا دورہ کرتے ہوئے کیا۔ مقبرے پر موجود تمام یادگاروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مرمت کرنے کی ہدایت کی۔ گلابی باغ گیٹ وے اور دائی انگہ کے مقبرے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اوپر کی منزل کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پی ایچ اے کے زیر انتظام خوبصورت باغبانی کی تعریف بھی کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر،سینکڑوں متاثر

ڈی سی آفس وہاڑی میں پیرا فورس کی پریڈ، قومی ترانہ پیش

لودھراں ،سیلاب متاثرین میں 1200 راشن بیگ تقسیم

ڈپٹی کمشنر لبنیٰ نذیر کو پیرا ہیڈ کوارٹر لودھراں میں سلامی 5افسروں نے چارج سنبھال لیا

خانیوال میں ملاوٹ شدہ دودھ دہی کی فروخت عروج پر

ٹریفک حادثات میں دس افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن