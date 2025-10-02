سینئر مینجمنٹ کورس کے فیکلٹی و زیر تربیت افسران کا دورہ سی ڈی اے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریٹریشن کے تحت 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے فیکلٹی و زیر تربیت افسران نے سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا۔
ممبر پلاننگ و ڈیزائن نے شرکاء کو سی ڈی اے کے اغراض و مقاصد، انتظامی ڈھانچہ، فنکشنز اور آپریشنز کے متعلق بریفنگ دی ۔ بریفنگ کے اختتام پر سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن میں مختلف شہری مسائل اور انکے حل کو زیر بحث لایا گیا۔ اختتام پر فیکلٹی ممبر کو سی ڈی اے کی جاب سے یادگاریں شیلڈ دی گئیں ۔